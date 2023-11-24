Проукраинский активист пожаловался на цветы у сожженного танка Т-72 в Хельсинки

К сожженному танку Т-72, выставленному напротив парламента Финляндии продолжают нести цветы и георгиевские ленты. Об этом агентству STT заявил организатор проукраинской акции, председатель Your Finnish Friends ry Каспер Канносто.

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По его словам, дуло танка приходится очищать от роз "много раз в день".

"За одну уборку приходится убирать около 10-20 роз - в зависимости от того, как часто волонтер успевает убирать", - заявил Канносто.

Также он рассказал, что 21 ноября человека спели рядом с танком гимн России.

Канносто утверждает, что проукраинскую акцию пытаются сорвать россияне, живущие в Хельсинки.

Акцию с боевой машиной проводят в Хельсинки с 8 ноября проукраинские активисты. Сожженный танк выставлен напротив здания финского парламента.

Посольство РФ выразило протест против этой акции, обратив внимание, что действия финских властей, согласовавших действия активистов, ведут к дальнейшей деградации российско-финских отношений.