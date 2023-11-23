Эстония высказалась о закрытии КПП на границе с Россией

Эстония не спешит закрывать контрольно-пропуснкые пункты (КПП) на границе с Россией по примеру Финляндии, так как миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс, пишет РИА Новости.

Эстония высказалась о закрытии КПП на границе с Россией
© РИА Новости

По его словам, Таллин не будет делать этого только «чтобы показать свою активность или ради имиджа».

«Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю», — высказался глава МВД.

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Он добавил, что закрытие границ сейчас было бы чрезмерной реакцией. По его словам, это скорее демонстрация перед противником, а также нагнетание страха в эстонском обществе, что якобы является одной из целей России.

Ранее кабинет министров Финляндии решил закрыть все КПП на границе с РФ, кроме одного.

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