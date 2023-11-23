В Молдавии протестующие фермеры остались ночевать у здания правительства

"Те, кто вышел сегодня на протест, остаются ночевать. Это их личное решение, они не могут уйти без результата - так как ситуация в их хозяйствах катастрофическая. Мы будем пикетировать правительство, парламент. Фермеры хотят встретиться с премьером, так как министр сельского хозяйства постоянно лжет и утратил их доверие", - сказал на брифинге у здания правительства один из лидеров протеста, руководитель ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.

Накануне несколько сотен аграриев на тракторах приехали на окраину Кишинева, где их попытались заблокировать усиленные кордоны полиции. В какой-то момент между фермерами и сотрудниками правоохранительных органов началась потасовка, протестующих оттеснили, самым агрессивным выписали штрафы. Однако нескольким колоннам все-таки удалось просочиться в центр города, к зданию правительства, где они озвучили свои требования, а их лидер Слусарь зашел в кабмин, чтобы обсудить их с премьером Дорином Речаном . Однако никто из представителей в правительстве не пожелал с ними разговаривать.

Аграрии требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года, а также падения цен на зерновые. Протесты фермеров начались еще летом, они пригнали технику к парламенту и администрации президента требуя ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины, которые, по их словам, выдавливает их продукцию с рынка. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору. А министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщил о планах правительства ограничить импорт зерновых с Украины, как это сделал ряд восточноевропейских стран. В ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". Позже Боля заявил, что импорт украинского зерна не будут запрещать, так как ввозимые из соседней страны объемы невелики и не оказывают негативных последствий для местных фермеров. Взамен власти окажут дополнительную помощь фермерам, пообещал он. Тогда фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ. Позже президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности".