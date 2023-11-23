Трамп: из-за политики Байдена США скатились в ад

США находятся в серьезной беде и скатились в ад из-за политики президента США Джо Байдена . Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп .

"Наша страна находится в серьезной беде. У нас больше нет побед <...>. Джо Байден <...> позволил нашей стране скатиться в ад", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее экс-президент заявил, что Байден может своими действиями привести мир к третьей мировой войне и ядерному конфликту, самую главную угрозу миру сейчас представляет не глобальное потепление, а "ядерное". По словам политика, самой большой угрозой для США и мира можно считать вероятность ядерного конфликта.