Украина направила ноту Польше из-за смерти второго водителя на границе
Дипмиссия Украины в Варшаве направила ноту в польский МИД с требованием разблокировать границу для украинских транспортных компаний. Поводом для этого шага стала смерть второго водителя в очереди перед пунктом пропуска «Корчева». Об этом пишет РБК.
Украинское посольство обратилось также в МВД и администрацию Польши.
Глава дипмиссии Василий Зварыч констатировал, что каждый имеет право на протест и отстаивание своей позиции.
Вместе с тем, заметил он, длительная блокада КПП польскими перевозчиками создает угрозу жизни и здоровью людей, является значительной угрозой безопасности и порядку движения на трассах.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики планируют поддерживать блокаду на границе с Украиной до 1 февраля 2024 года.
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