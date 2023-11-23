Украина направила ноту Польше из-за смерти второго водителя на границе

Дипмиссия Украины в Варшаве направила ноту в польский МИД с требованием разблокировать границу для украинских транспортных компаний. Поводом для этого шага стала смерть второго водителя в очереди перед пунктом пропуска «Корчева». Об этом пишет РБК.

Украинское посольство обратилось также в МВД и администрацию Польши.

Глава дипмиссии Василий Зварыч констатировал, что каждый имеет право на протест и отстаивание своей позиции.

Вместе с тем, заметил он, длительная блокада КПП польскими перевозчиками создает угрозу жизни и здоровью людей, является значительной угрозой безопасности и порядку движения на трассах.