Ас-Сиси назвал перемещение палестинцев в Египет красной линией
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что перемещение граждан Палестины в Египет является для Каира «красной линией». Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление президент сделал во время своего выступление в Каире, которое он посвятил теме солидарности с народом Палестины. По его словам, насильственное перемещение палестинцев в Египет, возможное в целях ликвидации проблемы с ХАМАС, является для египтян неприемлемым.
«Не быть перемещению палестинцев в Египет, это является "красной линией" для нас», — подчеркнул он.
Ранее президент Египта также заявил, что мировая реакция на ситуацию в секторе Газа является воплощением избирательности международной системы.
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