Ас-Сиси назвал перемещение палестинцев в Египет красной линией

Такое заявление президент сделал во время своего выступление в Каире, которое он посвятил теме солидарности с народом Палестины. По его словам, насильственное перемещение палестинцев в Египет, возможное в целях ликвидации проблемы с ХАМАС, является для египтян неприемлемым.