Названа возможная причина отсутствия Пашиняна на саммите ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 23 ноября, провел встречу с послами Евросоюза, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Названа возможная причина отсутствия Пашиняна на саммите ОДКБ
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По данным портала, премьер принял послов, когда в Минске проходил саммит ОДКБ, в которую входит Армения.

Премьер Армении оказался единственным из лидеров стран ОДКБ, кто не приехал на саммит, отметили журналисты.

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Пашинян обсудил с дипломатами проблемы региональной безопасности и перспективы развития демократии в Армении, сообщает «Sputnik Армения».

Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу процессов на Южном Кавказе, в частности, затронули гуманитарные проблемы 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

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