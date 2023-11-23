Президента Эстонии заподозрили в переходе на сторону оппозиции

«Увязывание с доверием — следствие того, что работа Рийгикогу парализована и правительство должно иметь возможность принимать решения. Для этого предназначен этот инструмент. В конституции нет такого места, где президент может сказать, что эти вещи вы можете увязывать, а эти — нет», — подчеркнула Каллас в ответ на заявление президента Эстонии.