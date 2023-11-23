Протестующие фермеры заблокировали тракторами въезд в Кишинев

В Молдавии проходит акция протеста фермеров, в ходе которой работники сельского хозяйства заблокировали один из въездов в Кишинев тракторами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Молдавии.

Отмечается переполненность дорог и недовольство местных водителей уже на протяжении нескольких часов: выступления начались в среду, 23 ноября, и продолжаются до сих пор. В Telegram-канале пресс-службы молдавской полиции не раз призывали к прекращению протеста и освобождению проезжей части в связи с тем, что обычные граждане к проблемам сельского хозяйства не имеют никакого отношения.

Подобные фермерские протесы происходили в Молдавии еще в августе. Тогда выступления были связаны с усложнением процесса подачи заявок на получение компенсации за зерно первой группы и на дизельное топливо. По словам протестующих, власти страны не сдержали данные ими ранее обещания.

В марте в центре Кишинева произошли столкновения между участниками массовой акции оппозиции и местной полицией.