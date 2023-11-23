В США рассказали, почему конфликт на Ближнем Востоке вредит Байдену

«Байден находится в отчаянном положении, а его рейтинг одобрения упал до самого низкого уровня за всю историю: 40%. Опрос показал, что у него особенно плохие отношения с демократами и молодыми избирателями, многие из которых недовольны тем, как он решает проблему, которая обнажает растущий раскол внутри партии: нападение Израиля на палестинцев в Газе после атаки ХАМАСА 7 октября <...> Ястребиная поддержка войны Израиля была интенсивной, а риторика Белого дома часто казалась безразличной или откровенно враждебной по отношению к озабоченностям по поводу судьбы мирных палестинцев», — говорится в тексте.