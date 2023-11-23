Политолог оценил перспективы заключения мира между Арменией и Азербайджаном
Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером оценил перспективы заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По словам специалиста, в текущей ситуации подписание такого соглашения маловероятно.
Азербайджанская сторона ранее предложила правительству Армении провести встречу на границу ради обсуждения мирного процесса. МИД республики подчеркнул, что страна готова к двусторонним переговорам для скорейшего завершения мирного договора.
Изначально перемирие в Нагорном Карабахе было заключено с возможностью дальнейшего подписания мирного договора. Были перечислены условия подписания этого мирного договора. Но на протяжении всех лет после Второй карабахской войны Армения только говорила о том, что что-то сделает, говорила о демаркации и делимитации границ. Вывод войск из Карабаха она не исполнила, соответственно, мы увидели проведение спецоперации [Азербайджаном] и взятие им под контроль всего Карабаха. Кроме того, Ереван постоянно осуществлял провокации в отношении Азербайджана с целью вовлечь ОДКБ в конфликт, что у него не получилось. И даже на этом фоне все-таки были попытки сторон договориться.Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа
В настоящее время Ереван тянет время в вопросе заключения мирного договора, отметил специалист.
"Он заявляет о готовности подписать мирный договор, но при этом активно вооружается", — подчеркнул Михайлов.
По словам эксперта, попытка начать вести диалог о мире также может быть связана с продвижением Баку идеи "Западного Азербайджана".
"Сам этот термин испугал Ереван, потому что когда говорится о "Западном Азербайджане" имеется в виду Армения. Поэтому, полагаю, здесь назревает очередная конфронтация. Но западные союзники Еревана не успевают накачать Армению необходимыми компетенциями - поддержкой, вооружениями. И волне вероятно, что они подталкивают Ереван к какому-то диалогу", — отметил он.
Азербайджанские политики подчеркивают, что диалог о заключении мирного договора должен вестись с Арменией без участия каких-либо посредников, напомнил Михайлов.
"То есть имеется в виду, что Армения в этом вопросе должна принимать самостоятельные решения. Но по сути дела это невозможно. Армения сейчас активно отказывается от открытия Зангезурского коридора, который очень важен для Баку. И если бы Армения открыла коридор, например, под охраной российских пограничников, то она сама бы получила от этого немало дивидендов. Однако сейчас Ереван поддерживает Франция, к этой поддержке подключились и США - в противовес российским интересам, и такая ситуация может привести к очередному конфликту", — считает эксперт.
Михайлов отметил, что пока не видит перспектив для заключения мирного договора между Баку и Ереваном.
"Все эти шаги по мирному договору озвучивались и раньше, назывались сроки, мол, подпишем соглашение через два месяца, через пол года... Но тут сначала идут положительные заявления, а за ними следует определенная конфронтация - как на дипломатическом уровне, так и в виде столкновений.<...> Очень хотелось бы, чтобы мирный договор был подписан, но я пока в него не верю", — сказал политолог.
Ранее Ереван заявил об отправке Баку шестого варианта проекта мирного соглашения.