Политолог оценил перспективы заключения мира между Арменией и Азербайджаном

Изначально перемирие в Нагорном Карабахе было заключено с возможностью дальнейшего подписания мирного договора. Были перечислены условия подписания этого мирного договора. Но на протяжении всех лет после Второй карабахской войны Армения только говорила о том, что что-то сделает, говорила о демаркации и делимитации границ. Вывод войск из Карабаха она не исполнила, соответственно, мы увидели проведение спецоперации [Азербайджаном] и взятие им под контроль всего Карабаха. Кроме того, Ереван постоянно осуществлял провокации в отношении Азербайджана с целью вовлечь ОДКБ в конфликт, что у него не получилось. И даже на этом фоне все-таки были попытки сторон договориться.

Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа