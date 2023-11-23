Названы возможные последствия захвата израильского судна в Аденском заливе
Вооруженные группировки хуситов ярко проявили себя осенью 2023 года, пишет обозреватель Джонатан Фентон-Харви в статье для портала The New Arab.
Автор статьи напомнил, что в конце октября повстанцы-хуситы начали запускать баллистические ракеты и беспилотники по Израилю.
В ноябре бойцы «Ансар Аллах» провели сложную операцию в Красном море, в которой задействовали быстроходные катера и вертолет, отметил эксперт. Он уточнил, что боевикам удалось захватить в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader и доставить его в йеменский порт Ходейда.
Кроме того, лидеры группировок заявили, что будут нападать на любые суда, связанные с Израилем.
Аналитик заметил, что хуситы по праву считаются самой влиятельной группировкой в Йемене. Он добавил, что осенью они это подтвердили в полной мере.
Вместе с тем, пояснил Фентон-Харви, акция хуситов по захвату судна вызвала обеспокоенность у международного сообщества по поводу возможных сбоев на жизненно важном глобальном торговом маршруте, через который проходит около 14% мировой торговли, особенно углеводородов.
Эксперт подчеркнул, что Красное море также является одним из наиболее тщательно охраняемых торговых коридоров в мире: США, Великобритания, Франция, Италия, Китай, Япония и Саудовская Аравия имеют военное присутствие в Джибути, которая находится всего в 30 км от южного Йемена.
По его оценке, на фоне заявления хуситов об атаке на корабли, мировые державы с высокой долей вероятности примут усиленные меры безопасности, чтобы предотвратить будущие угоны судов.