Названы возможные последствия захвата израильского судна в Аденском заливе

Вооруженные группировки хуситов ярко проявили себя осенью 2023 года, пишет обозреватель Джонатан Фентон-Харви в статье для портала The New Arab.

Автор статьи напомнил, что в конце октября повстанцы-хуситы начали запускать баллистические ракеты и беспилотники по Израилю.

В ноябре бойцы «Ансар Аллах» провели сложную операцию в Красном море, в которой задействовали быстроходные катера и вертолет, отметил эксперт. Он уточнил, что боевикам удалось захватить в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader и доставить его в йеменский порт Ходейда.

Кроме того, лидеры группировок заявили, что будут нападать на любые суда, связанные с Израилем.

Аналитик заметил, что хуситы по праву считаются самой влиятельной группировкой в Йемене. Он добавил, что осенью они это подтвердили в полной мере.

Вместе с тем, пояснил Фентон-Харви, акция хуситов по захвату судна вызвала обеспокоенность у международного сообщества по поводу возможных сбоев на жизненно важном глобальном торговом маршруте, через который проходит около 14% мировой торговли, особенно углеводородов.

Эксперт подчеркнул, что Красное море также является одним из наиболее тщательно охраняемых торговых коридоров в мире: США, Великобритания, Франция, Италия, Китай, Япония и Саудовская Аравия имеют военное присутствие в Джибути, которая находится всего в 30 км от южного Йемена.