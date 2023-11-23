Перемирие между армией Израиля и силами ХАМАС в секторе Газа начнется 24 ноября, в пятницу, в 07:00 по местному времени (08:00 мск), сообщило Министерство иностранных дел Катара. RT на русском

В ХАМАС подтвердили, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступает в силу 24 ноября. ТАСС

Ранее власти Израиля заявили о положительном решении по сделке с ХАМАС об освобождении пленных в секторе Газа. Договоренности предусматривают временное прекращение огня, которое продлится четыре дня. Во время гуманитарной паузы палестинское движение выпустит израильских заложников, а Тель-Авив — содержащихся в тюрьмах Израиля палестинцев. News.ru