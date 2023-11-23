Нидерланды могут выйти из Евросоюза: революция в Голландии

Нидерланды, форпост НАТО и вечный кадровый резерв генсеков Альянса, потрясены. По предварительной информации, первое место на состоявшихся парламентских выборах может занять Партия свободы крайне правого политика Герта Вилдерса, сравниваемого с Дональдом Трампом популиста и националиста. Еще не факт, что предварительные 35 мест в парламенте позволят Вилдерсу сформировать правительство. Респектабельные буржуазные партии вряд ли пойдут на коалицию со столь радикальным политиком. А значит, Нидерландам еще может грозить и затяжной правительственный кризис.

Вилдерс — это новый Жириновский

Уж очень электоральный прорыв Вилдерса напоминает нашу ситуацию декабря 1993 года с успехом ЛДПР и Жириновского, шокировавшим российский демократический истеблишмент. Тогда наши либералы взывали: «Россия, ты сошла с ума!» Но, похоже, в Голландии электорат начинает браться за ум.

Давно замечено, что время от времени маятник европейской политики совершает свое движение справа налево и наоборот. Есть даже просчитываемые циклы таких перемен. Однако никогда прежде не было таких смысловых разрывов между надоевшими левыми глобалистами, что ныне в основном заправляют в Европе, и новыми правыми. Но вот Марин Ле Пен во Франции больше не воспринимается как маргинальный политик, «Альтернатива для Германии» добивается значительного успеха пока на земельных выборах в Германии, по-прежнему активны австрийские правые.

Да, Вилдерс набрал очки на антииммигрантской теме, призывая не просто депортировать незаконных пришельцев, но и устанавливать КПП на границах страны и выдавать специальные разрешения на работу даже для граждан ЕС. В силу той же логики Вилдерс и против расширения Евросоюза. А Нидерланды остаются одним из надежных источников пополнения общей европейской кубышки, содержимое которой по своему усмотрению распределяют евробюрократы. А в качестве радикальной меры воздействия на сложившиеся «правила» политик предлагает вообще выход из Европейского союза!

Забыть об Украине

Пока уходящий в отставку местный премьер Марк Рютте мечтает о кресле генсека НАТО, его возможный правый преемник готов присоединиться к лидерам Венгрии и Словакии и отказаться от военной поддержки Украины. И это в тот момент, когда Джо Байден захотел всю тяжесть проблем Украины переложить на европейских сателлитов.

И надо признать, что для Вилдерса это отнюдь не конъюнктурное прозрение. Он осмелился демонстративно покинуть зал заседаний парламента, когда там на трибуну поднялся Зеленский, в тот момент чуть ли не спаситель Европы. А ведь все встречавшие его без особого восторга автоматически записывались тогда в агенты Путина. Притом что Вилдерс не в первый раз продемонстрировал характер.

Другое дело, что можно самим ничего напрямую не поставлять, но именно через нидерландские порты идет основной поток оружия для Украины из-за океана. И это особый вызов для Вилдерса с его упором на максимальную нейтральность.

«Оттепель» на севере Европы

Надо сказать, что именно состоятельные страны Северной Европы всегда были главной опорой НАТО и антисоветизма, перешедшего в фазу современную русофобии. Это латинская Европа колебалась и чаще сближалась с Россией. Но не исключено, что теперь и на севере начинается политическая оттепель. Даже Рютте недавно высказался в том плане, что Европе от самой большой страны в мире никуда не деться и надо выстраивать отношения. Более того, сохраняются и немалые экономические отношения двух стран.