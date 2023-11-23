Трамп сообщил Милею о планах посетить Аргентину
Бывший президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с избранным лидером Аргентины Хавьером Милеем сказал, что посетит Буэнос-Айрес для встречи с ним. Об этом сообщила пресс-служба Милея.
"Избранному президенту вчера вечером позвонил экс-президент США Дональд Трамп, который поздравил его и отметил, что его победа с большим отрывом на воскресных выборах произвела эффект на международном уровне. Экс-президент Трамп также сообщил, что приедет в Буэнос-Айрес для встречи с ним", - говорится в заявлении.
Пресс-служба не уточнила, упоминалась ли в разговоре дата поездки.
19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь населения, обещает упразднить центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Инаугурация состоится 10 декабря.