Трамп сообщил Милею о планах посетить Аргентину

"Избранному президенту вчера вечером позвонил экс-президент США Дональд Трамп, который поздравил его и отметил, что его победа с большим отрывом на воскресных выборах произвела эффект на международном уровне. Экс-президент Трамп также сообщил, что приедет в Буэнос-Айрес для встречи с ним", - говорится в заявлении.