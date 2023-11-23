Президент Литвы призвал успокоиться главу МИД, заговорившего об угрозе от России

"Ничего неожиданного в последние недели на Украине не произошло. Вдруг [в высказываниях Ландсбергиса] смешались все цвета. Я бы предложил главе МИД просто сесть и успокоиться", - сказал журналистам Науседа.

На текущей неделе руководитель литовского внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что Россию на Украине остановить не удается и она может развязать военные действия против стран НАТО.

"Такие высказывания из кустов не придают ничего положительного нашему имиджу. Они могут отразиться на поведении потенциальных инвесторов в экономику Литвы", - подчеркнул президент.

Согласно конституции, внешнюю политику Литвы проводит правительство, согласовывая ее с главой государства. Ландсбергис, однако, не слишком тщательно следует этой установке. Одним из наиболее вызывающих шагов стало разрешение МИД на открытие представительства Тайваня в Литве, что привело к кризису в отношениях с Китаем.