Президент Литвы призвал успокоиться главу МИД, заговорившего об угрозе от России

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил сохранять спокойствие министру иностранных дел страны Габриэлюсу Ландсбергису, заговорившему об угрозе, которую якобы несет Россия странам Балтии и НАТО в целом.

Президент Литвы призвал успокоиться главу МИД, заговорившего об угрозе от России
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"Ничего неожиданного в последние недели на Украине не произошло. Вдруг [в высказываниях Ландсбергиса] смешались все цвета. Я бы предложил главе МИД просто сесть и успокоиться", - сказал журналистам Науседа.

На текущей неделе руководитель литовского внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что Россию на Украине остановить не удается и она может развязать военные действия против стран НАТО.

"Такие высказывания из кустов не придают ничего положительного нашему имиджу. Они могут отразиться на поведении потенциальных инвесторов в экономику Литвы", - подчеркнул президент.

Согласно конституции, внешнюю политику Литвы проводит правительство, согласовывая ее с главой государства. Ландсбергис, однако, не слишком тщательно следует этой установке. Одним из наиболее вызывающих шагов стало разрешение МИД на открытие представительства Тайваня в Литве, что привело к кризису в отношениях с Китаем.