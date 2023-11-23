Францию призвали выйти из ЕС

Франция должна выйти из Европейского союза (ЕС) для сохранения суверенитета, призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

© Lenta.ru

«Европейский парламент стремится к трансформации ЕС в государство, что приведет к ликвидации суверенитета Франции и других стран. Выход из ЕС позволил бы Франции избавиться от этой коррумпированной и тиранической структуры», — написал он.

По его словам, таков единственный путь к освобождению, внушающий надежду. Он также отметил, что доклад бельгийского депутата Ги Верхофстадта, одобренный Европарламентом, предусматривает превращение Еврокомиссии (ЕК) в правительство ЕС и полную отмену права вето для национальных государств.

Кроме того, политик осудил намерение создать военную структуру, включающую силы быстрого реагирования под оперативным командованием ЕС. По его мнению, проект способен меняться только в худшую сторону.