Латвийский экс-депутат рассказал о побеге от тюрьмы после эфира на российском ТВ

«Самое трудное в этом переходе - что ни родители, ни семья не знали, что я собираюсь сделать. Мне пришлось пропустить их через этот "фильтр" - они реально думали, что я пропал без вести. Через третьих людей, через российское посольство мне удалось им сообщить, что меня не съели крокодилы», - рассказал Панкратов.