«Ночью в гидрокостюме»: латвийский экс-депутат Панкратов рассказал о побеге от тюрьмы после эфира на «Звезде»

Бывший депутат рижской Думы, правозащитник и общественный деятель Руслан Панкратов подвергся уголовному преследованию в Литве после своего выступления в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» летом 2022 года. Как рассказал сам правозащитник в новом выпуске нашей программы, после прошлогоднего эфира его обвинили в «оправдании военных преступлений», «разжигании ненависти» и «нарушении санкций ЕС».

Латвийский экс-депутат рассказал о побеге от тюрьмы после эфира на российском ТВ
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«Я "не так подумал, как надо". Это основной лейтмотив уголовного дела. В Латвии сейчас запрещено любое инакомыслие. Если вы себе не внушили, что "Ваффен СС" - это освободители, и еще вы русский по крови, то это тюремный срок однозначно», - рассказал Панкратов.

В его отношении возбудили два уголовных дела - Панкратову грозило до десяти лет лишения свободы. Затем спецслужбы, изучив компьютер правозащитника, решили, что тот еще «угрожает национальной безопасности» Латвии.

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Правозащитника заключили в местный аналог СИЗО и продержали там пять месяцев, после чего выпустили под залог. Руслан принял решение покинуть территорию Латвии по воде и запросить политического убежища в России.

«Переплыл в гидрокостюме, ночью. Я переоделся в рыбака, для аутентичности три дня не мылся, не брился. Приехал на рыбалку - до этого заблаговременно купил разной рыбы, каши наварил. Отличить меня от настоящего рыбака было невозможно», - рассказал Руслан.

Гидрокостюм Панкратову был нужен не только для того, чтобы комфортно чувствовать себя в воде, но и чтобы заглушить бдительность термодатчиков, которые разместили латвийские пограничники.

«Самое трудное в этом переходе - что ни родители, ни семья не знали, что я собираюсь сделать. Мне пришлось пропустить их через этот "фильтр" - они реально думали, что я пропал без вести. Через третьих людей, через российское посольство мне удалось им сообщить, что меня не съели крокодилы», - рассказал Панкратов.