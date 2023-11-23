Нелегалы попытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии

На границе Польши с Белоруссией нелегальные мигранты совершили попытку сломать забор и незаконно проникнуть на территорию страны. Об этом сообщает «РИА Новости» на польскую Пограничную стражу.

По данным агентства, инцидент произошел в ночь с 22 на 23 ноября на участке в районе Черемши. Попытку разрушения технических средств и незаконного проникновения на территорию страны и Евросоюза польским пограничникам удалось пресечь за счет оповещению от электронного заграждения.