Армия Израиля задержала главу больницы «Аш-Шифа» в Газе

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об аресте главы крупнейшей больницы в секторе Газа «Аш-Шифа». Об этом пресс-служба рассказала в своём Telegram-канале.

Представители израильской армии также добавили, что на месте был обнаружен ряд доказательств того, что «Аш-Шифа» использовалась боевиками палестинского движения ХАМАС в качестве штаб-квартиры. Кроме того, в ЦАХАЛ также заявили об обнаруженном внутри госпиталя складе боеприпасов, а уже под больницей нашли систему туннелей.