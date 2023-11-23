Армия Израиля задержала главу больницы «Аш-Шифа» в Газе
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об аресте главы крупнейшей больницы в секторе Газа «Аш-Шифа». Об этом пресс-служба рассказала в своём Telegram-канале.
Представители израильской армии также добавили, что на месте был обнаружен ряд доказательств того, что «Аш-Шифа» использовалась боевиками палестинского движения ХАМАС в качестве штаб-квартиры. Кроме того, в ЦАХАЛ также заявили об обнаруженном внутри госпиталя складе боеприпасов, а уже под больницей нашли систему туннелей.
«Директор больницы «Аш-Шифа» был арестован и передан в Шин Бет (Служба безопасности Израиля) для допроса после того, как было обнаружено множество доказательств того, что больница под его непосредственным руководством служила штаб-квартирой террористической организации ХАМАС», — сказано в сообщении.
27 октября контр-адмирал ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что главная оперативная база ХАМАС расположена под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа. В ХАМАС эту информацию отрицали.