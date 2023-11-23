RMF: никто не пришёл на переговоры с Моравецким для формирования кабмина Польши

Подавший в отставку с поста премьера Польши Матеуш Моравецкий, представляющий «Право и справедливость» (PiS), пригласил лидеров других партий на консультации для формирования нового правительства, однако никто не пришёл. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Никто не пришел на переговоры с Моравецким для формирования кабмина Польши
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«На сегодня Матеуш Моравецкий пригласил лидеров других политических сил для консультаций по формированию нового правительства. Ни один из приглашенных политиков не явился к Моравецкому», — сообщает радио.

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Как утверждается, лидеры оппозиционной коалиции «не хотят разговаривать с Моравецким».