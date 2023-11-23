Никто не пришел на переговоры с Моравецким для формирования кабмина Польши

RMF: никто не пришёл на переговоры с Моравецким для формирования кабмина Польши
Подавший в отставку с поста премьера Польши Матеуш Моравецкий, представляющий «Право и справедливость» (PiS), пригласил лидеров других партий на консультации для формирования нового правительства, однако никто не пришёл. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
«На сегодня Матеуш Моравецкий пригласил лидеров других политических сил для консультаций по формированию нового правительства. Ни один из приглашенных политиков не явился к Моравецкому», — сообщает радио.
Как утверждается, лидеры оппозиционной коалиции «не хотят разговаривать с Моравецким».