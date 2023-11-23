Никто не пришел на переговоры с Моравецким для формирования кабмина Польши

Подавший в отставку с поста премьера Польши Матеуш Моравецкий, представляющий «Право и справедливость» (PiS), пригласил лидеров других партий на консультации для формирования нового правительства, однако никто не пришёл. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.