Лукашенко назвал бесконтрольные поставки оружия Киеву угрозой для всего мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западная военная помощь для Украины рискует стать проблемой для всего мирового сообщества, передает БелТА. По его словам, отсутствие контроля за вооружениями приводит к тому, что оно оказывается на черных рынках.

Лукашенко рассказал, как Украина создала угрозу для всего мира
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«Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что противостояния на региональном уровне могут перекинуться на другие государства. Лукашенко подчеркнул, что речь идет о конфликтах с использованием современных типов оружия.

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