Лукашенко рассказал, как Украина создала угрозу для всего мира

«Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке», — отметил Лукашенко.