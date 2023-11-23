Стали известны подробности о закрытии КПП на границе России и Норвегии

В посольстве РФ в Норвегии допустили отказ скандинавской страны от решения закрыть единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) на общей границе с Россией — Стурскуг. Подробности ситуации раскрыли в дипведомстве РИА Новости.

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По данным источника, российская и норвежская стороны поддерживают диалог по различным каналам в отношении вопросов о работе КПП. Есть основания рассчитывать, что, возможно, его закрывать не будут, отметили в посольстве.