Лидеры стран ОДКБ подписали пакет документов

Главы государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали пакет документов по итогам саммита в Минске. Об этом сообщает БелТА.

«Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию», — заявил на пленарном заседании генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Уточняется, что лидерами стран организации были подписаны 15 документов.

Как отмечается, утверждена декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая должна подчеркнуть основные принципы работы организации. В документе содержится позиция объединения по актуальным проблемам международной безопасности.