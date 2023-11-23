Стали известны расходы Израиля в конфликте с ХАМАС

Израиль в ходе конфликта с радикальным палестинским движением ХАМАС в 2023-2024 годах потратит около 48 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные финансовой компании Leader Capital Markets. Lenta.ru

«Война, которая, по подсчетам министерства финансов, обходится экономике на сумму примерно 270 миллионов долларов каждый день, будет стоить бюджету примерно 180 миллиардов шекелей (48 миллиардов долларов) в 2023-2024 годах», – пишет издание. ФедералПресс