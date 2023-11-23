Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблемы, возникающие у членов ОДКБ, необходимо решать через переговоры, а не с помощью демаршей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на заседании.

«Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы намерены их решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины», - заявил он.

Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) встретились в Минске 23 ноября. В саммите, помимо Лукашенко, приняли участие президент России Владимир Путин, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон. На заседание ОДКБ не приехал премьер Армении Никол Пашинян.

В сентябре в СМИ появилась информация, что Казахстан и Армения ведут консультации по линии правительств и спецслужб о выходе из ОДКБ. Пашинян до этого заявлял, что структуры внешней безопасности, в которых состоит Армения, оказались неэффективны. По его словам, это продемонстрировала ситуация в Нагорном Карабахе и нападение Азербайджана.