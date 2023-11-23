Задержка начала перемирия между Израилем и ХАМАС связана с неполными данным по пленным в списках палестинского движения, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американского и египетского чиновников. Газета.Ru

Отмечается, что ХАМАС предоставило израильской стороне списки из 50 человек, которых должны освободить в первую очередь, с указанием их имен, пола и гражданства. Однако, как отмечает издание, необходимая информация о некоторых заложниках отсутствовала, что затруднило бы процесс их вывоза из сектора Газа, поэтому списки были признаны неполными. ТАСС