Экс-офицер НАТО заявил, что хочет жить в российской глубинке

«И когда случился «майдан», я решил ежедневно следить за новостями, а после бойни в Одессе и бомбежки Луганска я решил уехать из Французской Гвианы, где я работал последние 15 лет, и вступить в сопротивление Донбасса, поехать в Донецк», — сказал Кастель.