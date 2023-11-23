Экс-офицер НАТО, который примкнул к ополчению Донецкой народной республики, заявил, что хочет жить в российской глубинке. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, он приехал, поскольку следил за международной политикой.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российское военное руководство не оставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) никаких шансов на победу. По мнению Риттера, в руководстве российской армии находятся лучшие офицеры в мире. Он отметил командующего группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковника Романчука, который «превосходит любого американского генерала».
Он добавил, что остальные российские генералы также хорошо подготовлены. В то же время у всей армии России «великолепное оружие, отличное руководство и мотивация», заверил экс-разведчик.