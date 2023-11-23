Лукашенко назвал ОДКБ важным элементом безопасности в Евразии
Организация Договора о коллективной безопасности является важным элементом обеспечения безопасности Евразийского региона, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии сессии ОДКБ в Минске. При этом он выразил уверенность, что безопасность в регионе нужно продолжать совершенствовать, передает ТАСС.
Наша организация остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее государств — членов и Евразийского региона в целом, — заявил Лукашенко.
Он считает, что необходимо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в мире. По словам белорусского лидера, это нужно для того, чтобы найти новые решения по укреплению безопасности государств — членов ОДКБ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит лидеров ОДКБ. Белорусская столица встретила участников снежной бурей. Российского лидера встречали у трапа почетным караулом.
Из лидеров всех шести государств — участников объединения во Дворце независимости нет только премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия сожалеет об отсутствии Еревана на ноябрьском саммите высокого уровня.