На Украине рассказали, сколько страна потеряла из-за Польши

Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя, по оценке Федерации работодателей Украины, уже сегодня наша экономика понесла ущерб более чем на €400 млн. Мы фиксируем убытки наших перевозчиков из расчета утраченной доходности — €350 евро за простой за сутки, — заявил он.