На Украине озвучили позицию относительно венгерского меньшинства

Власти Украины не станут делать исключений для проживающего в стране венгерского меньшинства по «прихоти» Будапешта. Как сообщает ТАСС, об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Напомним, что 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. Правительство Венгрии заявило, что не согласно с этим предложением, поскольку страна не выполнила условия для переговоров. Будапешт неоднократно заявлял, что не поддержит Киев, пока он не восстановит права венгерского меньшинства в Закарпатье.

«Особых исключений именно для венгерского меньшинства никто делать не будет. <...> То, что они громче всех кричат, <...> вообще не означает, что венгерское меньшинство на Украине является какой-то особой проблематикой», — заявила Стефанишина.