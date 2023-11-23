В Белоруссии начался саммит ОДКБ
Саммит стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовал во Дворце независимости в Минске, говорится в публикации белорусского агентства БЕЛТА.
По данным издания, лидеры государств после совместного фотографирования проведут сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Указывается, что она пройдёт под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ.