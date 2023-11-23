В США сравнили положение на Украине и в Израиле

Украина в отчаянии, и, в отличие от Израиля , помощь ей нужна срочно. Глава комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин сравнил положение в двух странах, сообщает New Yorker .

По его словам, поддерживать Израиль тоже нужно, но не критично, в то время как для Киева своевременная помощь гораздо важнее. У Израиля есть возможность защитить себя, и США должны быть уверены, что дали все необходимое для этого, добавил Кардин.