Польские перевозчики блокируют четвертый КПП на границе с Украиной

"На территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении. ТАСС

Ранее сообщалось, что польские перевозчики начали блокировку автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. С 6 ноября они заблокировали три КПП с украинской границей. Украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что блокировка польскими перевозчиками КПП на границе с Украиной — это удар в спину. Ura.Ru