Во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в правительстве отключили свет. Как сообщает «Sputnik Армения», за это он отчитал министра территориального управления Гнела Саносяна.

Инцидент произошел во время заседания в четверг, 23 ноября. Отмечается, что в правительстве в этот момент присутствовали в связи с годовщиной принятия конвенции ООН о правах ребенка.

«Это то, о чем я вам говорил», — заявил Пашинян после включения света, обращаясь к Саносяну.

Он добавил, что в Армении некачественное электроснабжение и даже в здании правительства в кабинетах постоянно мигает свет. Пашинян отметил, что власти регулярно обсуждают способы исправления ситуации в энергоотрасли, однако вопрос никак не решается.