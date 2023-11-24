«Известия»: дипломат Стано допустил принятие Молдавии и Грузии в ЕС по частям
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что организация допускает возможность принятия Молдавии и Грузии в свой состав по частям — то есть, без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Об этом пишет газета «Известия».
Дипломат подчеркнул, что будущее Грузии и Молдавии в составе Европы не может оказаться в заложниках конфликтов.
«Мы продолжаем твёрдо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдавии», — сказал Стано.
Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили выразила предположение, что Грузия, Молдавия и Украина войдут в ЕС одновременно.
В начале ноября ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус страны — кандидата в Евросоюз.