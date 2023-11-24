«Известия»: дипломат Стано допустил принятие Молдавии и Грузии в ЕС по частям

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что организация допускает возможность принятия Молдавии и Грузии в свой состав по частям — то есть, без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Об этом пишет газета «Известия».

Дипломат подчеркнул, что будущее Грузии и Молдавии в составе Европы не может оказаться в заложниках конфликтов.

«Мы продолжаем твёрдо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдавии», — сказал Стано.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили выразила предположение, что Грузия, Молдавия и Украина войдут в ЕС одновременно.