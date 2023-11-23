В Германии ведутся обыски по делу о планируемом госперевороте

Немецкая полиция проводит в восьми федеральных землях крупную антитеррористическую операция по делу о планах госпереворота в стране. Об этом пишет Bild.

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По данным издании, около 280 экстренных служб сегодня задействованы в обысках на объектах в восьми федеральных землях Германии. Руководит операцией прокуратура Мюнхена.

При этом уже 20 человек обвиняются в создании преступной организации.

В октябре в нескольких федеральных землях уже проходили многочисленные обыски квартир так называемых «граждан Рейха». «Граждане Рейха» не признают Федеративную Республику Германия и ее демократические структуры, напоминает издание.