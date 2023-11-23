В Германии ведутся обыски по делу о планируемом госперевороте
Немецкая полиция проводит в восьми федеральных землях крупную антитеррористическую операция по делу о планах госпереворота в стране. Об этом пишет Bild.
По данным издании, около 280 экстренных служб сегодня задействованы в обысках на объектах в восьми федеральных землях Германии. Руководит операцией прокуратура Мюнхена.
При этом уже 20 человек обвиняются в создании преступной организации.
В октябре в нескольких федеральных землях уже проходили многочисленные обыски квартир так называемых «граждан Рейха». «Граждане Рейха» не признают Федеративную Республику Германия и ее демократические структуры, напоминает издание.
Ранее власти Германии заявили, что раскрыли заговор с целью свержения существующего строя. Были арестованы 25 членов и сторонников праворадикальной организации «Граждане Рейха». Комментируя аресты, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Берлин ответить на вопрос, почему же им в таком случае был поддержан государственный переворот на Украине.