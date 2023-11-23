В Киеве опасаются, что страна навсегда потеряла уехавших в Европу граждан

Украинские чиновники боятся, что страна навсегда потеряла большое число граждан, которые уехали на Запад и нашли там лучшую жизнь. Об этом сообщает издание Financial Times.

© Unsplash

Во время недавней поездки на Украину корреспондент издания встретился с министром инфраструктуры страны Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым. Они обсудили тему уехавших на Запад украинцев. Оба чиновника выразили опасения, что Украина навсегда потеряла значительную часть населения.

«Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенности дома удержат граждан от возвращения», — пишет он.

По подсчетам Financial Times, сейчас в Европе находятся от 5 до 6 млн украинцев. Один из членов некоммерческой организации, работающей в Харькова, считает, что не вернутся в страну из Европы 7 млн человек.