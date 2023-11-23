Президент Казахстана прибыл с визитом в Минск

Для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в белорусскую столицу 23 ноября с визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, информирует БЕЛТА.

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В этот же день под председательством президента РБ Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Его участники, уточняет агентство, обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.