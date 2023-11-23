Нетаньяху заявил о невозможности мира с арабами без уничтожения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжает свою военную операцию против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа и считает, что мир с палестинцами и арабскими странами не наступит без уничтожения этой организации. Его слова по итогам встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном передает Times of Israel.

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«Мы продолжим добиваться целей войны и уничтожать ХАМАС, потому что ХАМАС будет делать то же самое вновь и вновь. Это секта, провозгласившая своей целью геноцид», — сказал Нетаньяху.

До этого израильский премьер заявил, что правительство страны сталкивается с множеством вызовов в процессе освобождения людей, оказавшихся в заложниках у ХАМАС.

22 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри сообщал, что израильские военные с 11:00 до 15:00 мск прекратили бои в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.