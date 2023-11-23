Баку и Ереван обсудят демаркацию госграниц 30 ноября

Встреча представителей Азербайджана и Армении по вопросу демаркации госграницы запланирована на 30 ноября, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Переговоры состоятся на армяно-азербайджанской границе. Других подробностей встречи не приводится.

30 ноября на государственной границе Республики Армении и Азербайджанской Республики состоится заседание Комиссии по демаркации и безопасности государственной границы между двумя странами, — написала Бадалян.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что размещение сил ОДКБ на армяно-азербайджанской границе помогло бы обеспечить безопасность Армении, которую сейчас не обеспечивает миссия Евросоюза. Захарова считает, что актуальные заявления Еревана о бездействии ОДКБ в ситуации с конфликтом на территории Карабаха являются попыткой «спихнуть ответственность» за свои просчеты на международный союз и Россию в частности.