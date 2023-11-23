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«Холод, грязь и мыши - старые и новые проблемы ВСУ»

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С приходом холодов солдаты ВСУ сталкиваются с новыми проблемами, пишет France 24 со ссылкой на репортаж AFP. Журналисты посетили убежище украинских военных - место, скрытое от посторонних глаз под зарослями, имеет площадь около 20 квадратных метров, оно оборудовано двухъярусными кроватями, кухонной зоной, небольшим обогревателем на дизельном топливе и источником электроэнергии, работающим от автомобильных аккумуляторов.

На прошлой неделе выпал первый в году снег. Дмитрий, 36-летний военный, управляющий «Градом», рассказал, что прошлой зимой «отморозил себе задницу». Он надевал «все, что мог найти - три пары брюк, кучу курток». Внутри убежища в клеевых ловушках журналисты заметили мертвых мышей. Владимир, 45-летний командир подразделения, отметил, что мыши грызут кабели, используемые для подключения к интернету через спутник Starlink, и одежду. Он рассказал, что еще одной проблемой осенью остается грязь, в которой застревает техника.

«Пентагон разрешит ИИ принимать решения об убийстве людей»

Пентагон приблизился к тому, чтобы позволить оружию, основанному на искусственном интеллекте (ИИ), самостоятельно принимать решения об уничтожении людей, пишет BI. Издание отмечает, что США входят в число стран, которые выступают против новых законов, регулирующих использование управляемых ИИ дронов-убийц.

Летальное автономное оружие, которое может выбирать цели с помощью ИИ, сейчас разрабатывается в США, Китае и Израиле. Замминистра обороны США Кэтлин Хикс ранее заявила, что такие технологии позволят США компенсировать численное преимущество китайской армии в оружии и людях. Критики предупреждают, что использование так называемых «роботов-убийц» позволит машинам принимать решения, касающиеся жизни и смерти, без участия человека. В октябре появилась информация, что дроны, управляемые искусственным интеллектом, уже были развернуты Украиной, отмечает BI.

«Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее»

Швеция должна «как можно скорее» присоединиться к НАТО, «чтобы отразить российскую угрозу», заявил шведский министр обороны Пол Юнсон. The Guardian отмечает, что в Стокгольме растет нетерпение по поводу медленного пути страны к членству.

Юнсон заявил газете, что не может назвать точных сроков вступления Швеции в НАТО, но уверен, что Турция и Венгрия в конечном итоге утвердят это решение. По его словам, Швеция «не хочет списывать Россию со счетов как угрозу», так как Москва «продемонстрировала свидетельства выносливости [на Украине]». Швеция, по его словам, предлагает НАТО «большую стратегическую глубину» и «важные военные ресурсы». В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился направить протокол о вступлении Швеции в парламент. Но в ноябре комитет Турции по иностранным делам заявил, что решение пока «не созрело».

Экс-советник Обамы оскорбил продавца хот-догов

Бывший советник экс-президента США Барака Обамы Стюарт Селдовиц оскорбил продавца халяльных хот-догов, назвав его «террористом» и обвинив в поддержке палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает The National News.

Видео, снятое на одной из улиц Манхеттена, демонстрирует, как продавец просит Селдовица уйти, если он не собирается ничего купить, но тот отказывается. Экс-советник Обамы заявил, что «убийства четырех тысяч палестинских детей было мало», спросил у продавца, легально ли тот находится в США, и пригрозил его родителям египетской спецслужбой «Мухабарат». Продавец при этом заявил, что «никого не поддерживает». Селдовиц был заместителем директора Управления по делам Израиля и Палестины Госдепартамента США в 1999-2003 годах, затем занимал должность советника по делам Южной Азии в Совете национальной безопасности при Обаме.

Властям США посоветовали серьезно отнестись к китайским подлодкам

Военная разведка США получила информацию, подтверждающую достижения Китая в области подводных технологий, и призвала американские власти «оставаться на шаг впереди», сообщает News Nation. Хотя у США по-прежнему больше ударных подлодок с атомными двигателями, чем у Китая, новые производственные мощности и обновление технологий КНР «привели военных чиновников в состояние повышенной готовности».