Шольц назвал приоритетные задачи правительства

Власти Германии намерены продолжать поддерживать Украину и реализовывать меры по смягчению последствий конфликта для ФРГ, несмотря на блокировку бюджетных €60 млрд и заморозку финансирования ряда проектов. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в видеообращении к гражданам, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Глава правительства ФРГ отметил, что многие жители задаются вопросом, продолжат ли власти оказывать финансовую помощь, в частности для сдерживания цен на энергию.

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"Конституционный суд постановил, что в таких особых ситуациях помощь и впредь возможна", - сказал Шольц.

Тем не менее, по его словам, решение суда о неправомерности перераспределения кабинетом десятков миллиардов евро "имеет конкретные последствия для государства и многих земель как в этом, так и в последующие годы".

"В свете этого решения мы тщательно переработаем бюджет на следующий год, быстро, но с необходимой тщательностью", - заверил канцлер, сообщив, что 28 ноября выступит в Бундестаге с правительственным заявлением по этой тематике.



"Во-первых, мы хотим смягчить последствия российской агрессивной войны против Украины и ее влияние на нашу страну. Во-вторых, мы хотим поддерживать Украину", - утверждал Шольц.

Среди других приоритетных задач в сложившихся условиях он назвал укрепление сплоченности германского общества, модернизацию страны, создание рабочих мест и достижение климатической нейтральности.

Ранее Конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. Правительство Шольца направило 60 млрд евро, которые предназначались в дополнительном бюджете 2021 года для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность. Суть претензий сводилась к необходимости соблюдать строгую фискальную политику Германии. Для особых ситуаций есть исключения, и именно во время пандемии кредиты (даже в таком большом объеме), по мнению правительства, были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода запрещено. Конституционный суд встал на сторону истцов.