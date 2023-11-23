Турция не ратифицирует членство Швеции в НАТО к встрече глав МИД Альянса – СМИ

Турецкие власти проинформировали НАТО, что не смогут ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран Альянса в Брюсселе 28–29 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Турция не ратифицирует членство Швеции в НАТО к встрече глав МИД Альянса
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По данным источника агентства, комиссия по иностранным делам парламента Турции может возобновить обсуждение вопроса ратификации 28 или 29 ноября. Между тем некоторые представители НАТО рассчитывали, что к встрече глав МИД Швеция уже сможет стать членом Альянса.

Ранее в СМИ сообщалось, что комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила на неопределенный срок обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО.

До этого СМИ опубликовали письмо генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое он направил всем государствам, входящим в Альянс. В нем говорилось, что Швеция должна присоединиться к блоку не позднее встречи глав МИД стран – членов НАТО 28–29 ноября.

После представитель Альянса добавил, что Швеция выполнила все обязательства перед Анкарой и готова стать частью объединения.

Комментируя ситуацию, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что возможное вступление Швеции в НАТО учитывается в военном планировании России.