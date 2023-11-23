В США назвали очень плохой сделку Израиля с ХАМАС

«Я не вижу, как это [сделка с ХАМАС], в целом, приносит стратегическую пользу Израилю. Я уверен, что израильские силы обороны извлекут некоторую выгоду из паузы... но, по сути, время здесь на стороне ХАМАС. Я действительно понимаю гуманитарные проблемы, но есть 220 заложников и 9 млн других граждан Израиля, которым угрожает не только ХАМАС, но и «Хезболла» и, в основном, Иран», — заключил экс-советник президента США.