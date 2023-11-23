На Украине арестовали обвиняемого в коррупции экс-главу Госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу с альтернативной внесения залога бывшего руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Юрия Щиголя, обвиненного в коррупции. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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"Суд применил к бывшему главе Госспецсвязи меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн гривен залога (около $693 тыс.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что суд вынес решение 22 ноября. По данным украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции", ВАКС также отправил под арест другого обвиняемого по делу - бизнесмена Романа Коваля. При этом ему определили залог в размере 50 млн гривен (более $1,3 млн). Следователи считают Коваля участником преступной схемы, в которую входил Щиголь. В пресс-службе суда уточнили, что предприниматель отправлен под стражу на 60 суток.