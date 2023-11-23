Против Украины и мигрантов: западные СМИ о победе в Нидерландах крайне правого политика

На досрочных парламентских выборах в Нидерландах побеждает правопопулистская Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса. Западные СМИ рассказали, что Вилдерс, выступающий против поддержки Украины, вряд ли станет премьером, так как другие партии не хотят с ним сотрудничать.

Вилдерс, «известный своим платиновым блондом и агрессивной антиисламской и антииммиграционной риторикой», благодаря выборам оказался в своем любимом месте — в центре внимания, пишет The Guardian. Победа на парламентских выборах предоставила политику, «пугающему всю Европу», возможность сыграть ключевую роль в формировании следующего правительства Нидерландов.

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The Guardian отмечает, что Вилдерса часто сравнивают с президентом США Дональдом Трампом. Издание подчеркивает, что «постоянное присутствие Вилдерса в голландской политике, а также все более жаркие дебаты по поводу иммиграции, похоже, наконец нашли отклик среди более широкой группы избирателей». Перед выборами Вилдерс попытался смягчить часть своей антиисламской риторики, намекнув, что он может отказаться от предложенного им запрета на мечети и Коран — «шаг, который его критики назвали оппортунистическим».

The Guardian подчеркивает, что некоторые из предложенных им крайних мер, включая восстановление пограничного контроля со странами ЕС, задержание и депортацию нелегальных мигрантов, могут «фундаментально изменить ДНК Нидерландов».

Вилдерс также «хвалил правление» президента РФ Владимира Путина, выступая против того, что он назвал «истерической русофобией» в Европе. Правительство под руководством Вилдерса вряд ли сыграет такую же роль в помощи Украине, как это было при премьер-министре Марке Рютте. Вилдерс уже заявил, что не поддерживает отправку ВСУ большого количества оружия.

Рютте останется на должности премьера до тех пор, пока не придет к власти новое правительство, которое, вероятно, будет сформировано в первой половине 2024 года.

Партия свободы Вилдерса получит 37 из 150 мест в парламенте —это более чем в два раза больше ее результатов 2021 года, пишет Politico. Вилдерс — жесткий евроскептик, который призывал провести референдум о выходе Нидерландов из ЕС. Однако вопрос заключается в том, готовы ли другие партии присоединиться к Вилдерсу и сформировать коалицию. Все основные партии уже выступили категорически против альянса с ним. Издание отмечает, что ему будет сложно получить абсолютное большинство в парламенте и маловероятно, что он станет премьер-министром.