Главный кандидат на пост генсека НАТО столкнулся с критикой в США и Европе

Уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте , который является одним из кандидатов на пост генерального секретаря НАТО , столкнулся с критикой в США и Европе из-за низких расходов страны на оборону, пишет Politico. Lenta.ru

«Некоторые американские законодатели категорически выступают против Рютте, поскольку Нидерланды постоянно не могут достичь целевого показателя расходов НАТО на оборону в 2% ВВП <...> некоторые члены Демократической партии США также считают, что пришло время женщине возглавить НАТО. Поскольку НАТО помогает координировать усилия своих членов по оказанию помощи Украине в борьбе с Россией, также раздаются призывы к тому, чтобы кто-то из восточного фланга Альянса стал следующим лидером», — говорится в материале. Газета.Ru