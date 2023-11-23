Назван возможный союзник России в НАТО

Кандидат на пост главы Нидерландов Герт Вилдерс может стать одним из важнейших союзников России в НАТО, заявил на своей странице в социальной сети Twitter (X) немецкий журналист Юлиан Репке. Он опубликовал фотографию политика, посетившего Москву в 2018 году. По мнению журналиста, в сложившейся ситуации президенту РФ Владимиру Путину «нужно лишь сидеть сложа руки».

Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов [Герт Вилдерс]. Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится, — написал журналист.

В парламентских выборах в Нидерландах принимают участие 26 политических партий, крупнейшей из которых является либерально-консервативная «Народная партия за свободу и демократию». Вилдерс же возглавляет крайне правую Партию свободы (PVV). По данным эксит-поллов, это объединение набирает 35 мест в парламенте страны, для получения большинства мест ей необходимо получить 76 мест.