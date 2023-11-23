ВОЗ запросила у Китая информацию о вспышках пневмонии у детей

Всемирная организация здравоохранения попросила Китай предоставить подробную информацию о вспышках респираторных заболеваний, в частности, об участившихся случаях пневмонии среди детей.

Еще в сентябре Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что из-за отмены ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, таких как грипп и микоплазменная пневмония, в стране наблюдается рост респираторных заболеваний.